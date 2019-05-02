救國團籲聲請釋憲 黨產會：無必要

2019-05-02 21:01

〔記者溫于德／台北報導〕黨產會認定救國團為國民黨附隨組織，全面凍結救國團56.1資產，禁止處分，並推定為不當取得，雖經救國團聲請停止執行仍被駁回。救國團今發聲明指出，中投、新裕台與婦聯會等均被推定為附隨組織後，審理該案的合議庭以黨產條例違憲為由，聲請釋憲成功，而救國團因適用相同黨產條例規定，本案合議庭應依合憲法律獨立審判的憲法誡命，裁定本案停止訴訟並聲請釋憲。但黨產會認為無聲請釋憲必要。

台北高等行政法院今就「救國團是否為國民黨附隨組織」案開庭審理。

黨產會當庭表示，法官屬獨立審判，是否聲請釋憲涉及庭上有無該案牴觸憲法之確信，他案對法官並無影響，且黨產條例並非無差別繼受，德國追討黨產時，是將政黨財政交由信託，再由政黨舉證哪些財產符合法制國，才能取回，但國內是「推定」為不當取得，財產尚在政黨手中，兩者立法強度有異。

救國團另藉新聞稿強調，救國團屬性質為公益性社團法人，相較「公司」或「政治團體」，救國團公益性質較高，對於因被認定為附隨組織導致影響公益事務的救國團，實在不應將本案排除在釋憲行列外。

此外，依德國公法學者Christian Starck教授（司法院長許宗力指導教授）見解，因東德台灣民主發展歷程具明顯差異，實在不允許立法時任意打著「轉型正義」名號，無差別繼受東德處理不當黨產法治，黨產法並不適用於救國團。

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