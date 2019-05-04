文化統戰不斷！高市圖再傳「祖國」圖書入侵

2019-05-04 13:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市圖各分館上月傳出有中國統戰雜誌入侵後，高市圖雖澄清是被有心人士刻意放上去，非市府政策，但近日又傳出民眾在市圖書架上發現中共圖書《我愛我的祖國》，質疑高雄市長韓國瑜當選後，高雄已逐漸赤化。

臉書粉專「峰狂打臉94爽！」今將訊息PO在網路上，引發網友熱議，有網留言指「一直不懂，這些人怎麼不回中國去享受獨裁的樂趣。台灣的民主自由一定不適合他們」、「為何換了一個市長，全高雄的行政單位都壞了？這些公家機關的人都無腦嗎？」

對此，高市圖館長潘政儀表示，接到消息後已派員清查，確認這本書是否為架上陳列的書籍，待清查出結果後，再研議如何後續處置。

館方人員私下表示，依規定，只要是不違反善良風俗的圖書都可以上架供民眾借閱瀏覽，這類政治意識形態強烈的書籍，過去在前市長陳菊主政時期也會少量放置，畢竟這些算「言論自由」的一環，且「知己知彼，才能百戰百勝」，透過書籍文字來瞭解敵人在想什麼，沒什麼不對，不要無限上綱。

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