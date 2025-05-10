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    川普搶先報：印度、巴基斯坦同意立即全面停火

    川普宣布印巴兩國同意全面停火。圖為在印度首都新德里街頭站崗的員警。（美聯社）

    川普宣布印巴兩國同意全面停火。圖為在印度首都新德里街頭站崗的員警。（美聯社）

    2025/05/10 20:23

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）今（10）日宣布，克什米爾什米爾恐攻事件而爆發武力衝突的巴基斯坦與印度，已同意「立即全面停火」。

    川普在他的真相社群（Truth Social）平台發文說：「在美國的斡旋之下進行了一整夜的會談，我很高興宣布，印度和巴基斯坦已同意立即全面停火。恭喜兩國運用了常理心與大智慧。感謝您對此事的關注！」

    英國廣播公司（BBC）報導，巴基斯坦副總理兼外交部長達爾（Ishaq Dar）也證實，印巴之間的停火協議即刻生效。

    達爾補充說：「在無損主權與領土完整性的情況下，巴基斯坦始終努力維護這片地區的和平與安全。」

    美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）稱，印度與巴基斯坦「已同意立刻停火，且在一處中立地點針對一系列廣泛問題開始談判」。

    他在X平台發文說：「我們讚揚（印度）總理莫迪與（巴基斯坦）總理謝里夫在選擇和平道路時的智慧、審慎及政治家風度。」

    川普發文宣布印巴兩國同意停火。（擷取自Truth Social）

    川普發文宣布印巴兩國同意停火。（擷取自Truth Social）

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