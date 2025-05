川普搶先報：印度、巴基斯坦同意立即全面停火

2025/05/10 20:23

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普(Donald Trump)今(10)日宣布,克什米爾什米爾恐攻事件而爆發武力衝突的巴基斯坦與印度,已同意「立即全面停火」。

川普在他的真相社群(Truth Social)平台發文說:「在美國的斡旋之下進行了一整夜的會談,我很高興宣布,印度和巴基斯坦已同意立即全面停火。恭喜兩國運用了常理心與大智慧。感謝您對此事的關注!」

請繼續往下閱讀...

英國廣播公司(BBC)報導,巴基斯坦副總理兼外交部長達爾(Ishaq Dar)也證實,印巴之間的停火協議即刻生效。

達爾補充說:「在無損主權與領土完整性的情況下,巴基斯坦始終努力維護這片地區的和平與安全。」

美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)稱,印度與巴基斯坦「已同意立刻停火,且在一處中立地點針對一系列廣泛問題開始談判」。

他在X平台發文說:「我們讚揚(印度)總理莫迪與(巴基斯坦)總理謝里夫在選擇和平道路時的智慧、審慎及政治家風度。」

Over the past 48 hours, @VP Vance and I have engaged with senior Indian and Pakistani officials, including Prime Ministers Narendra Modi and Shehbaz Sharif, External Affairs Minister Subrahmanyam Jaishankar, Chief of Army Staff Asim Munir, and National Security Advisors Ajit…