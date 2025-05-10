雞蛋怎麼擺最抗摔 麻省理工摔180顆蛋 揭驚人結果

麻省理工學院發現，將雞蛋橫放比直立擺放，更能防止破裂，示意圖。（資料照）

2025/05/10 19:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕麻省理工學院最新研究顛覆傳統雞蛋儲存方式，發現將雞蛋橫放比直立擺放更能防止破裂，這項研究為雞蛋的包裝設計與日常儲存，提供了新的科學依據。

《紐約郵報》報導，麻省理工學院研究人員最新發現，將雞蛋橫放儲存，比直立擺放更能防止破裂。這項刊登於《Communications Physics》期刊的研究指出，雞蛋的側面比尖端與底部，更能承受外力衝擊，因此橫向擺放能有效提升雞蛋的耐撞性。

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報導指出，研究團隊共測試了180顆雞蛋，分別從三種不同高度，以垂直與水平兩種方式進行掉落實驗。結果顯示，即使雞蛋從僅0.8公分高的地方垂直掉落，也有超過一半的雞蛋破裂；相較之下，橫向掉落的雞蛋破裂率不到10%。研究總結指出，雞蛋在橫向受力時明顯更堅固。

除了儲存方式，研究也對打蛋技巧提出建議。與常見做法不同，研究建議敲擊雞蛋的尖端或底部，會比從中間敲更容易打開。至於蛋殼已出現裂痕的雞蛋，緬因州養雞專家斯蒂爾（Lisa Steele）表示，若是自己不小心打破的雞蛋，可立即烹煮食用；但若是購買時就發現蛋殼有裂痕，則不建議食用，以免食安疑慮。

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