館長開講》想選總統卻不直接講！館長批韓國瑜唬爛又矯情

2019-05-03 16:18

〔記者陳心瑜、周湘芸／新北報導〕高雄市長韓國瑜被力拱參選2020總統，曾支持韓國瑜、為韓流推一把的館長表示不可能支持，館長直言，一個人若是唬爛、不要臉直接講「我想選總統、想服務人民」，反倒還會贏得尊重，但韓國瑜現在扭扭捏捏又矯情，一下不參與現階段初選、一下一切尊重黨中央的安排，鬧2個多月了，到底要不要選？

館長警告，韓國瑜會很快從神壇掉下來，他表示和韓國瑜一樣都有自己的人氣，他很了解韓流，韓國瑜用虛的東西堆砌人氣，短時間累積聲勢後，選上繼續唬爛，不像他的人氣是靠慢慢地打地基累積。

館長評論，韓國瑜口才好、能講出民眾心聲，他也覺得國民黨最終是韓國瑜出線選總統，但是韓國瑜辜負高雄人、傾中，恐會面臨強烈的反彈，國民黨2020因此沒機會拿下執政權。

館長說，去年大選他的確支持國民黨、也支持韓國瑜，但他支持國民黨也有底線，現在一反國民黨，粉絲掉很多，但現在有支持民進黨的民眾，人氣有回升。

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