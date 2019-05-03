館長開講》轟郭董「把同胞當肥料」 館長：沒資格選總統

2019-05-03 16:03

〔記者周湘芸、陳心瑜／新北報導〕國民黨2020總統黨內初選議題備受關注，但鴻海董事長郭台銘近日接受專訪表示反對和美國買武器，以「國防靠和平」的言論引發爭議。對此，館長陳之漢不僅在臉書怒轟「世界級的謬論」，近日受訪更表示，如果要靠和平，那周邊國家一直增加軍備是指他們不要和平嗎？「把自己的同胞當作肥料，把敵國當作兄弟的人，才會講出這種話。」

先前郭董表態角逐國民黨2020總統初選，館長才在直播中坦言，「不得不承認他（郭台銘）是我的偶像」，更表示，郭董應以無黨籍身分參選，把國家當作一個企業來維持，不統一也不獨立，好好發展經濟。但近日郭台銘反對向美國買武器，並說「因為你手上有很多武器的時候，人家會專門去打你有武器的地方」的言論也讓館長怒批「不夠資格當總統」。

館長近日接受專訪表示，國家組成必備要素就是軍隊，沒軍隊何來稱國家，其他沒有軍隊的國家，也要租借軍隊來保衛安全。所有東西都要警惕，像是「如果社會只要自由心證不要法律，你看會不會出事」。什麼樣的人才能講出來這樣的話？把自己的同胞當作肥料，把敵國當作兄弟的人，才會講出這種話。

館長認為，不是很會賺錢的人就要當總統，美國會賺錢的人也很多，「微軟創辦人比爾蓋茲、臉書創辦人札克柏格要不要當總統？中國阿里巴巴馬雲這麼有錢，在中共面前還不是跟狗一樣。」那郭台銘為什麼要選？「因為傾中他又可以在高雄設一個血汗工廠，讓年輕人23K，商人無祖國，選總統好不好笑？何況台灣人最仇富，他怎麼會上？只要以前他講過的話、嗆記者的話、評論台灣的話，做成一個精華24小時播放，有腦袋的都不會選他。」

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