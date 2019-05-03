是否限制馬英九出境？北院：合議庭審酌後決定

2019-05-03 12:04

〔記者溫于德／台北報導〕前總統馬英九因在國民黨三中黨產交易案被列為證券交易法被告，現由法院審理中；至於偵查期間，馬因身為卸任總統，受限於國家機密保護法3年規定而未被境管，本月20日將滿3年。台北地院稍早指出，是否限制三中案被告出境，將由合議庭審酌全案情節後決定。

法院指出，受理三中案後，均依法定程序進行，至於三中案被告是否有限制出境必要，在審查程序及認定標準上，均依刑事訴訟法相關法律規定，將由合議庭斟酌全案情節後加以處理。

本報今日報導，因馬英九受限於國家機密保護法，卸任總統3年內境管等相關規定，台北地檢署在偵查三中案期間，從未諭令馬限制出境或境管；但3年規定境管期限將於本月20日屆滿，審理本案的合議庭將針對是否對馬境管或限制出境一事討論外，也不排除與蒞庭檢察官交換意見。

至於三中相關案件的其餘被告，張哲琛、汪海清、蔡正元及其妻洪菱霙等4人，均被北院裁定限制出境。

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