三中案 北院評估對馬英九限制出境

2019-05-03

〔記者錢利忠／台北報導〕前總統馬英九在國民黨三中黨產交易案被列為違反刑度七年以上重罪的證券交易法被告，現由台北地院審理中。當初偵查期間，馬身為卸任總統，受限於國家機密保護法三年規定而未被境管，本月廿日將滿三年，據悉，北院合議庭將就是否限境馬一事進行評估。

因國家機密保護法未被北檢境管 3年期限將於520屆滿

去年七月，台北地檢署起訴三中等案後，將一四八宗卷證移審北院，內容即「提醒」合議庭，指替馬處分黨產的中投公司前董事長張哲琛、中投前總經理汪海清，以及涉及侵占中影股款案的蔡正元妻子洪菱霙等三人的限制出境處分，將於同年八月十日解除，北院因此於同月三日提早開庭，研議是否對張、汪、洪等三人繼續限境。

因馬受限於國家機密保護法，卸任總統三年內須境管等相關規定，在北檢偵查三中案期間，從未被檢方諭令限制出境或境管，而在北檢起訴並將全案移審北院後，洪菱霙的律師曾當庭質疑，以馬也被起訴卻沒被境管為由，作為抗辯。據悉，合議庭除針對是否對馬境管或限制出境一事討論外，也不排除與蒞庭的檢方交換意見。

依國家機密保護法第廿六條規定，核定國家機密的公務員，離職三年內若須離境，須得到主管機關首長核准。馬身為卸任元首，其在管制期限內若要出國，應向總統府提出申請。

關於三中及其衍生的相關案件，北檢去年七月十日依違反刑度七年以上的證券交易法之非常規交易、特別背信、刑法之背信等罪嫌，起訴馬英九、張哲琛、汪海清等三人。

前立委蔡正元、蔡妻洪菱霙及蔡的岳父洪信行等三人，涉及侵占阿波羅公司出售中影股款共二億四二四七萬餘元；另涉侵占領航基金會公款二一四二萬餘元，一併被北檢起訴。捲入三中相關案件的被告，除馬英九及罹癌需人照料的洪信行外，包括張哲琛、汪海清、蔡正元及洪菱霙等四人，都被北院裁定限制出境。

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