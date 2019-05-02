太親中有什麼下場？ 大學生製作遊戲提醒「被統一的狀況」

2019-05-02 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕國安局今（2）日報告中首度提到國內有媒體與中國同路，配合中國製造爭議，散播不利訊息，如此的威脅可說是離生活越來越近，成大零貳社昨（1）日發布了一個小遊戲，就是為了提醒大家「被統一會有什麼狀況」。

「成大零貳社」是成功大學校內的異議性社團，經常關注社會議題，並勇於以實際行動發聲，昨日他們在臉書上發布了一個互動RPG遊戲，遊戲背景年代為2025年，並假設當時的台灣總統同意了一國兩制方案，使台灣成為了特別行政區。

遊戲以在中國遭受不平等迫害的台灣人權工作者李明哲、新疆足球員葉爾凡‧葉孜木江、香港政治人物梁天琦等等作為範例，用過去、現在、未來三段時間串聯故事，讓玩家能夠親身體會，從習俗、宗教信仰、言論自由等都被限制的痛苦與絕望。

不少網友玩了感到相當震撼，表示「真實人生無法退回上一步」，也有網友表示「我做過最痛苦的問卷」，在偶像劇「麻辣鮮師」中飾演「萬老師」的郭昱晴也呼籲「好可怕⋯但為什麼那麼多台灣人民不相信？大家該醒醒，認真思考身為台灣的將來」。

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