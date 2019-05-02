與索羅門邦交傳不穩 藍委呼籲北京換位思考

2019-05-02 13:05

〔記者林良昇／台北報導〕我國與邦交國索羅門傳出關係不穩，立法院國民黨團總召江啟臣今呼籲北京應換位思考，打壓中華民國外交空間造成反效果，雙方都應以克制與耐心尋求雙贏的長遠之道，而非不斷走回頭路。

江啟臣表示，索羅門邦交驚傳生變，他早在3月21日立法院國防與外交委員會，便就所羅門邦交一事質詢外交部次長徐斯儉，提及對此事之擔憂，沒想到一個多月後再傳警訊。

江啟臣說，這幾年我國外交情勢處於被動，戰術上的角力效果有限，應思考戰略上的檢討更新，尤其是兩岸關係如何實質改善，及美日等盟友對拓展我國際空間的實質幫助效果等等，都需要重新評估其影響力和意願，降低對中華民國國際生存空間的壓力與傷害。

江啟臣指出，台灣外交處境特殊，不論誰執政，我們的對外關係始終無法脫離兩岸關係。尤其在當前美國與中國大陸在各方面相互競爭下，想藉由大國外交的矛盾來確保我們的對外關係，反而是沒有主動權的。

江啟臣認為，事實證明我們無法改變美日等所謂價值同盟國家各自的利益考量，原本有機會掌握主動權的兩岸關係，執政黨卻屢屢自我放棄，反而使我們的外交空間更加缺乏保障，如何把握我們尚有主動影響力的兩岸關係，更是能否改善我國對外關係惡化的關鍵。

江啟臣也呼籲，北京應換位思考，民進黨挑釁對立與選舉至上的兩岸政策雖為人所詬病，但打壓中華民國外交空間造成反效果，反而如同台獨同路人一般增加對立情緒，任何以零和遊戲為基礎的政策都不可避免惡化兩岸衝突，並非希望兩岸和平的人們所樂見，雙方都應以克制與耐心尋求雙贏的長遠之道，而非不斷走回頭路。

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