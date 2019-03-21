與我邦誼鬆動？索羅門執政黨澄清「檢視關係並非轉向」

2019-03-21 10:08

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文今將出發訪問南太友邦，但近期美澳智庫指出索羅門執政黨在競選政綱中提到「將重新檢視與中華民國邦交關係」，大選後恐轉向中國，引起關注。外交部次長徐斯儉今天表示，我與索羅門雙邊情勢平穩。索羅門方面已澄清「檢視並非轉向」，徐斯儉則說，「他們的意思是檢討援助如何使用」，而非檢討邦交。

索羅門群島將進行大選，執政黨民主同盟黨（DAP）在其競選政綱中提到，勝選後將執行「向北看」的外交政策，並重新檢視與台灣的外交關係（review its diplomatic relations with Taiwan）。美國智庫蘭德公司與澳洲智庫洛伊研究所近日也先後關注台灣南太邦誼，指出邦交可能鬆動。

外交部昨回應表示，我國與太平洋友邦整體雙邊情勢平穩，但也坦言近來區域局勢持續變動，加上友邦將陸續舉行大選，「將以最謹慎態度面對」。

本月初才訪問索羅門群島的徐斯儉，今天則列席立法院外交委員會報告並備詢。徐斯儉在會前受訪與回答國民黨立委江啟臣和呂玉玲質詢時，都回應邦誼相關問題。

徐斯儉說，我與索羅門「目前情況算是平穩」，但風險的確存在，也有各式各樣的傳言，傳言的來源則是由於競選政綱中提到「將重新檢視與台灣邦交關係」。徐斯儉說，「這有些誤解」。根據《索羅門之星》報導，DAP二月初就已澄清，媒體解讀有誤，「檢視關係並非轉向」，意思是檢討援助如何使用，而非檢討邦交。

美國18日也透過駐巴布亞紐幾內亞大使館，主動公布白宮國安會資深主任博明與徐斯儉於本月初同步現身友邦索羅門群島的照片，台美共同鞏固邦交意味濃。徐斯儉今天也提到，何瑞朗當時也當面向徐保證，邦誼在選前沒有問題，索羅門珍惜與台灣間的關係，「沒有任何來自他者的壓力會破壞這樣的友誼」。

不過徐斯儉也說，索羅門選後將會有新的政府，我們也會積極貫徹和友邦各方面的協助和交往，繼續鞏固邦誼。

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