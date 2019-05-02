索羅門考慮斷交？我大使：總理與多數議員仍支持台索關係

2019-05-02 10:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕我太平洋友邦索羅門群島新總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）近日說，與台灣外交關係「可能有不同發展」，並表示會在「適當時間宣布新政府對此事的態度」。我駐索羅門大使羅添宏今天對此表示，每逢選舉這個議題都會浮上檯面，新政府組成後就會逐漸消退，總理與多數國會議員仍支持台索關係。

《澳大利亞人報》昨（1）轉載索羅門媒體報導指出，蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）受訪時表示，新政府正在重新考慮和台灣之間的外交關係。蘇嘉瓦瑞說，這個人口眾多的群島可能通過「外交關係轉變（switch）」獲益。

蘇嘉瓦瑞指出，「目前狀態不變，但此關係有可能有不同發展」、「我們發展外交關係的原則，必須考量能從這段關係間獲得何種利益？」蘇嘉瓦瑞並說將和執政聯盟討論此事，「我們會在適當時間宣布新政府對此事的態度」。

外交部今天回應表示，因索國沒有任何單一政黨掌握絕對多數席次，總理或因考量部分執政聯盟成員的意見，做出相關談話；我駐索羅門大使館也將持續多方爭取友我情誼，深化邦誼。

我駐索羅門大使羅添宏今天受訪表示，我與索羅門群島於1983年建交以來，索羅門政府內一直有支持與中國發展關係的閣員，「但都是少數」。羅添宏說，每逢選舉，這個議題都會浮上台面，新政府組成後就會逐漸消退，「蘇嘉瓦瑞總理及多數國會議員仍然支持台索關係」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/