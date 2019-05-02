傳索羅門新總理考慮轉向中國 外交部：可能考量聯合內閣意見

2019-05-02 09:10

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中國又來強挖邦交！索羅門群島總理：考慮與台灣斷交

〔記者呂伊萱／台北報導〕我太平洋友邦索羅門群島新總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）近日說，與台灣外交關係「可能有不同發展」，並表示會在「適當時間宣布新政府對此事的態度」。外交部今天對此表示，因索國沒有任何單一政黨掌握絕對多數席次，總理或因考量部分執政聯盟成員的意見，做出相關談話；我駐索羅門大使館也將持續多方爭取友我情誼，深化邦誼。

《澳大利亞人報》昨（1）轉載索羅門媒體報導指出，蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）受訪時表示，新政府正在重新考慮和台灣之間的外交關係。蘇嘉瓦瑞說，這個人口眾多的群島可能通過「外交關係轉變（switch）」獲益。

蘇嘉瓦瑞指出，「目前狀態不變，但此關係有可能有不同發展」、「我們發展外交關係的原則，必須考量能從這段關係間獲得何種利益？」蘇嘉瓦瑞並說將和執政聯盟討論此事，「我們會在適當時間宣布新政府對此事的態度」。

外交部發言人李憲章今天上午回應，我與索羅門群島外交關係在該國歷屆國會大選前後經常成為公開討論的議題之一。然而如同過去索國國會大選結果，此次大選並無單一政黨掌握絕對多數席次，仍是以聯盟形式共組政府，「或因考量部分執政聯盟成員的意見，蘇嘉瓦瑞總理方做出相關談話」。

李憲章說，相信以蘇嘉瓦瑞總理的高度與執政經驗，當會與包括友我政要在內的聯盟成員相互協調，此為民主制度的運作常態。

李憲章進一步表示，台索關係穩健成長，包括索國主辦2023年太平洋運動會的運動場館，將由我國企業承攬興建，而農業、醫衛、台灣獎學金、潔淨能源等各項福國利民的合作計畫也都順利執行中。我駐索羅門大使館當將持續與索國各界積極交往，多方爭取友我情誼，深化台索邦誼。

李憲章也重申，我國作為亞太地區的民主典範及國際社會的積極貢獻者，將持續與索國政府在既有合作基礎上，開拓更多合作空間，落實「踏實外交、互利互惠」精神，並與理念相近國家攜手，共同促進區域的穩定、和平與繁榮。

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