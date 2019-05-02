中國又來強挖邦交！索羅門群島總理：考慮與台灣斷交

2019-05-02 08:46

相關新聞

傳索羅門新總理考慮轉向中國 外交部：可能考量聯合內閣意見

〔即時新聞／綜合報導〕我國邦交索羅門群島上月舉行大選，蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）回鍋擔任總理，他最近接受訪問時說，新政府正在重新考慮中斷與台灣的關係，與索國最大貿易國中國建交。

《澳洲人報》（The Australian）報導，蘇嘉瓦瑞最近接受當地媒體《索羅門廣播公司》訪問時證實，新政府正在考慮改變邦交關係，認為索羅門群島可以從外交轉變中獲得巨大利益。蘇嘉瓦瑞說，雖然目前維持現狀，但雙方關係可能會有所發展，索國原則上遵循這樣的外交關係，但可能會考慮其他因素，像是如何在這種關係下受益。

蘇嘉瓦瑞指出，他將與執政聯盟夥伴討論此事，然後將在適當時機宣布新政府的立場。

報導提到，澳洲前駐索羅門群島外交官巴特利（James Batley）說，蘇嘉瓦瑞的言論是冰層斷裂前出現的裂縫，索羅門群島並非馬上要與台灣斷交，但如果身為台灣人，應該要有所警惕，索羅門群島是台灣在太平洋地區的重要邦交，若是斷交將有重大意義，恐怕會引起一連串的骨牌效應。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/