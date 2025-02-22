武漢實驗室又發現新冠狀病毒！入侵細胞途徑與COVID-19相同

中國病毒專家石正麗等人共同組成的研究團隊從蝙蝠身上發現一種新的冠狀病毒「HKU5-CoV-2」，這種病毒有動物傳染給人類的淺在風險，入侵細胞的途徑與COVID-19新冠病毒相同，引起外界關注。（路透資料照）

2025/02/22 14:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊世界各國，中國病毒專家石正麗等人共同組成的研究團隊從蝙蝠身上發現一種新的冠狀病毒「HKU5-CoV-2」，這種病毒有動物傳染給人類的潛在性風險，入侵細胞的途徑與COVID-19病毒相同引外界關注。

綜合《南華早報》、《生物世界》等外媒報導，由廣州實驗室石正麗、彭偉、週鵬、武漢大學嚴歡、廣東省科學院動物研究所張禮標等人於18日在美國科學期刊《細胞》發表研究報告 ，內容提及研究人員在蝙蝠身上發現一種新的冠狀病毒，將其命名為「HKU5-CoV-2」病毒，該病毒可以和人類ACE2蛋白質受體結合，且結合機制與其它已知的利用人類ACE2的冠狀病毒顯著不同，「HKU5-CoV-2」能夠感染人類ACE2受體的細胞以及人類呼吸道、腸道類器官。

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《路透》引述這項研究指出，這種新分離出的病毒株能與人體細胞中的ACE2受體結合，與Covid-19病毒使用的途徑相同。在實驗室實驗中，「HKU5-CoV-2」在試管以及人類腸道和呼吸道模型中感染ACE2含量高的人類細胞。

最新研究發現，來自蝙蝠的新病毒來自「merbecovirus」亞屬冠狀病毒「HKU5-CoV-2」，「HKU5-CoV-2」可有效利用人類血管緊張素轉換酶2（ACE2）作為功能性受體，並表現出廣泛的宿主嗜性。而ACE2受體是「SARS-CoV-1」、「SARS-CoV-2」入侵人類細胞的功能性受體。

報導提及，「HKU5-CoV-2」在實驗室環境下被發現可感染人類細胞，這引發了人們對其跨物種傳播可能性的擔憂。值得注意的是，「HKU5-CoV-2」還可以與多種哺乳動物的ACE2受體結合，這表明多種中間宿主可能有助於它傳染給人類。

不過研究人員強調，目前它感染人體細胞的效率明顯低於COVID-19病毒。儘管它能感染人類細胞，但警告不要誇大其對人類的直接威脅。「目前還須要對這種病毒進行更多的監測」，現階段該病毒引發全球大流行的可能性仍屬於推測。

石正麗研究團隊接受《南華早報》採訪時重申，在追蹤蝙蝠族群中新出現的病毒時須保持警惕，因為它們會構成持續的人畜共患病傳播風險。

報導提及，與「HKU5-CoV-2」相關的研究由外號「蝙蝠女」的中國知名病毒專家石正麗所領導，她領導的研究小組包括來自廣州科學院、武漢大學和武漢病毒研究所的研究人員。石正麗最為所知是她在武漢研究所的工作，該研究所一直是武漢肺炎起源爭議的中心，有種說法認為Covid疫情為武漢實驗室洩漏所致。

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