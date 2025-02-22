中檢首赴醫院偵訊新光三越氣爆4名受傷工人 事故原因仍未釐清

針對台中新光三越氣爆，台中地檢署昨天北上，首度到醫院就訊4名住院工人。（資料照）

2025/02/22 14:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中新光三越13日氣爆，造成4死39傷，台中市消防局懷疑爆炸原因是瓦斯（天然氣）洩漏，不過，台中地檢署偵查至今，都尚未釐清，昨天（21日）北上到醫院偵訊4名受傷住院的工人（關係人，證人），至今已經偵訊26人，但無人轉列被告，氣爆原因也尚未釐清。

台中地檢署偵辦新光三越百貨爆炸案，指派主任檢察官、檢察官與案關單位組成的專案小組，共計三波傳訊百貨公司職員、瓦斯業者、裝修及拆除業者、消防器材業者等證人，昨天並第四度到現場勘查，並於昨天到醫院，首度就訊4名受傷的施工工人，主要釐清重點是氣爆原因，針對調查所得證據，與現場跡證以及證人供詞互核查證，釐清各項疑點。

請繼續往下閱讀...

中檢指出，因現場遭氣爆破壞程度相當嚴重，氣爆原因仍持續鑑定釐清中，另外，多名重要在場關係人（證人），在醫院評估之後，由檢察官到醫院偵訊4名工人，不過，至今共合計偵訊26人，都是證人身分，目前尚無人轉列為被告，

中檢表示，昨天由3組檢察官與專案小組北上，至台北馬偕醫院訊問3位住院中的施工人員，及至林口長庚醫院訊問1位住院中的施工人員（裝潢工人），均以證人身分訊問，訊後請回，暫無人轉列被告，昨天也由中市警局刑事鑑識中心、火調科人員仍在案發現場進行採證、鑑定，檢強調，中檢表示，專案小組將儘速完成調查程序，全面、審慎釐清應對本案擔負刑責的對象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法