次長赴索羅門救邦交？外交部重砲回擊「刻意的假新聞」

2019-05-02 12:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕外傳外交部政務次長徐斯儉上周六赴索羅門緊急處理邦交狀況。外交部今天表示，此為「無中生有的假新聞」；外交部強烈譴責「刻意炮製假新聞」，並呼籲其他媒體勿跟進報導。

索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）上週當選，上月30日受訪時對當地媒體表示，目前（與台灣邦交）維持現狀，但現狀是動態發展的，索羅門尋求對索國有益的外交關係，並會持續和新聯合內閣討論。

「聯合報」今天稍早報導指出，外交部政務次長徐斯儉上週緊急前往南太友邦索羅門群島，處理邦交危機。

外交部今天強烈回擊說，「此為無中生有的假新聞。徐次長此行出訪任務及目的地，外交部先前曾兩度對外完整說明，並提供徐次長相關活動照片。外交部對於此種無視外交部新聞說明，卻刻意炮製假新聞的做法予以強烈譴責，並呼籲其他媒體勿再跟進報導」。

為祝賀馬紹爾群島獨立40周年，徐斯儉於4月30日至5月3日，訪問馬紹爾群島共和國。我國也特別安排海軍敦睦遠航訓練支隊，於此段時間敦訪馬國。徐斯儉抵達馬紹爾後、與敦睦遠航訓練支隊會合，並在旗艦「磐石艦」上舉行晩會，邀請馬紹爾總統海妮、諾魯總統瓦卡和吉里巴斯總統馬茂等當地及外國政要共同出席。

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