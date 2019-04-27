獨家》索羅門動盪 遠洋漁船異鄉整補願助僑胞撤離

2019-04-27 00:05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕我國南太平洋友邦索羅門群島總理選舉結束，索國卻因此引發暴動，首都荷尼阿拉市動盪不安，交通可說癱瘓，我國屏東東港籍漁船「三再發15號」日前正好進荷尼阿拉市的港口整補，船東「傑克」（化名）大方提供漁船予僑胞緊急撤離，就盼在動亂當中對我國僑民伸出援手。

索羅門群島新總理蘇嘉瓦瑞經國民議會選舉回鍋，卻引起反對者杯葛，選後陷入暴亂的荷尼阿拉市至今仍未有明顯平息，街頭出現不少趁火打劫的暴亂分子，索國雖布置高密度警力維安，但相比當地居民較富有的僑胞仍易成歹徒覬覦對象。

CT四噸級的東港籍漁船「三再發15號」以往都在索羅門群島周邊海域，以延繩釣漁法捕撈鮪、旗魚等漁獲，豈料日前進入荷尼阿拉市港口整補，竟遇上暴動，船東傑克指出，索羅門群島交通本就不便，外國人絕大部分依賴飛機航線出入，不過現在警方應付動亂疲於奔命，部分政府機關的功能更是接近停擺，機場動態難以掌握，隨時都有可能停飛，因此提「三再發15號」願意提供「水路」給僑胞應急。

傑克說，港口內現僅「三再發15號」一艘台籍漁船，整補後正錨定於港口中間的海域避免無端被波及，今天已向大使館及漁業署表示，若情況危急的話，視索國狀況，最慢不排除可泊定停留到週一，期間將並配合大使館指揮，若有需求可以提供漁船作為僑民緊急撤離交通工具。

索羅門除了荷尼阿拉市大部分屬較純樸的離島省，相對安全，傑克說，「三再發15號」約可載40到50人，但他要強調，漁船不是遊艇只是應急工具，但可到較安全的地方待情勢穩定後再考慮下一步。

位於東港的台灣鮪延繩釣協會秘書長何世杰說，「三再發15號」船東長期在索國協助我漁船進出，也常對當地有急難的僑胞伸援，南太平洋是會員船主要漁場，除了盼索國儘快恢復平靜、我國漁船平安無事，「三再發15號」更完整展現台灣漁民出海後扶持國人、僑民的急公好義。

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