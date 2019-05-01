港媒指我戰機遇共機射「自衛武器」？ 國軍否認

2019-05-01 12:59

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍軍機頻繁侵擾我國外圍空域，也使我國戰機升空監偵頻率增加，但香港媒體《南華早報》昨晚發布新聞指，我國戰機曾和共機相遇時，意外發射了一枚「自衛武器」（self-defence weapon）。對此，國防部發言人陳中吉今日中午澄清：「沒有這件事情。」

《南華早報》雖指我國空軍意外發射「自衛武器」，但稱發生時間和地點不明，僅稱衝突未進一步升級，並引述「消息人士」說法稱，發射「熱誘餌彈」是一種防禦行為。該報導也指，我國飛行員過去曾在監視附近空域的P-3C偵察機時，不小心發射一枚熱誘餌彈，但我國空軍一直未對這些事件公開說明。

但陳中吉今日表示，「沒有這些事情」。而國防部就曾就此發出「本軍均依戰備規定派戰機執行監控、警告及驅離，秉持『不挑釁，不怯敵』原則，以確保我領空安全」的澄清，其中「不挑釁」一詞，就是指國軍不會採取這種方式挑釁對方。

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