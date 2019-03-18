共軍少將這原因瞎稱台軍應挺「一國兩制」 網友嗆爆

2019-03-18 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕腦袋還好嗎？中國人民解放軍少將、全國政協委員王衛星本月初受訪才提起「一國兩制」下台灣將擁有10種權利，被中國以外的網友笑翻，報導不到3天就下架，今天他又在中國官媒《環球網》撰文宣稱，兩岸軍隊都是中國軍人，所以在台的每位軍人、每座軍營都應支持「一國兩制」。相關言論遭到PTT網友嗆爆，王衛星被嗆是「智障」、「又在幻想」。

中國官媒《環球網》18日刊出王衛星的評論，宣稱台灣軍隊與中國軍隊建設都是中國國防建設的整體組成部分，「兩岸軍隊都應被視為中國國防建設的守護者，同為中國軍隊。」並呼籲「台灣每位軍人、每座軍營都應支持『一國兩制』」。

王衛星宣稱，關於「一國兩制」台灣方案中的軍事安排問題，中方一直都在熱切期盼台灣軍營的聲音，還說台灣軍人應主動反對台獨，成為支持「和平統一、一國兩制」的中堅力量。

由於王衛星的說法太瞎，消息被轉貼到PTT後遭網友嗆爆，留言「台灣國軍就是專幹你共匪的存在啊白痴還問三小意見」、「聽一個拿槍指著你的人講幹話？」、「哪來的幻覺 只有那幾個9.2退將支持狗國吧」、「一個沒戰功的少將在那邊靠北靠木...」、「講一堆屁話根本智障」。

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