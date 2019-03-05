諷共軍少將舉一國兩制有特權 他列10「真實情況」狠打臉

2019-03-05 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍少將、全國政協委員王衛星日前表示，中國國家主席習近平今年初所提的「一國兩制」，是解決兩岸問題的最佳方案，並稱台灣在此制度下仍可享有行政、立法權等10項特權。對此，警察、知名球評石明謹在臉書諷刺，王衛星所提的東西台灣本來就有，他還列出10項統一後會發生的「真實情況」來嘲諷，網友看了笑稱「超專業」。

王衛星指稱，如果台灣施行一國兩制，將擁有10項特權，分別為：

1.台灣政府在中央政府的授權下自行組成行政機構

2.台灣的立法權歸台灣自己的立法機關

3.台灣將有自己的行政權

4.台灣將有獨立的司法權

5.台灣將享有一定的外事權

6.台灣地區將有自己的防務權

7.台灣的財政獨立

8.台灣將實行獨立的貨幣制度

9.台灣可有關稅分區

10.台灣將有權簽發中國台灣護照或其他旅行證件等

對此，石明謹表示，「這十點本來就有，這些東西我才不希罕，怎麼會是特權，少將太客氣了」並諷刺的列出，如果統一，台灣應該可以享受這些特權：

1.有「戰狼」保護，在國外鬧事都不怕

2.穆斯林可以免費住宿舍還可以吃豬肉

3.低端人口搬出天龍區確保天龍人生活品質

4.可以喝到不容易發胖的三聚奶粉

5.吃便宜的非洲豬瘟豬肉而且有益身體健康

6.不用浪費時間選舉選出一堆廢物，廢物直接當官

7.只要努力當官就有機會移民美國

8.安心看盜版，賣山寨品還有機會當首富

9.抄襲國外商品可以提告原作者索取賠償

10.人人翻牆提升電腦網路使用技術

石明謹酸溜溜地說，「以下族繁不及備載...看得我都想統一了」。

網友看完紛紛笑稱他是「專業國台辦」，並留言「還有消滅蠱惑人心的宗教，唯一信仰黨」、「以上優點只有一個微小的作用，全球視你為中國人」。

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