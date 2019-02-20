日自衛隊前司令官：中國2025前攻占台灣 2045入侵沖繩

2019-02-20 09:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本前航空自衛隊航空資源集團司令官織田邦男最近發表評論指出，預估中國將在2025年前入侵台灣，並且在2045年鼓吹沖繩自日本獨立，將美軍趕出駐守在日本的沖繩。

美國軍方媒體《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，織田邦男表示，北京為擴大其勢力範圍，預計首先將控制台灣，再用軍事力量鞏固南海的重要島嶼，再透過負面報導和民意力量，支持沖繩的反美軍運動，趕出駐守日本的美軍。

織田邦男指出，如果中國能在該地區趕出美軍，中國有可能征服南海，阻斷日本與其他國家之間貿易的權力。織田邦男說，台灣將首先被中國併吞，中國將在台灣周圍建立禁飛區，任何試圖飛進台灣領空的飛機都將被擊落。隨後解放軍將挑釁並攻擊台灣的海空堡壘，企圖封鎖台灣，直到台灣政府願意進行談判為止，並在台灣建立親中國的政權。織田邦男預估，中國接管台灣之後，中國將對印度太平洋航線產生更大的影響力，中國就能倚靠核武向太平洋國家施壓。

織田邦男表示，相信中國將在2025年前完成入侵台灣的計畫，接著再將目標轉向沖繩。他透過情報了解到，中國花費大量金錢給予沖繩媒體，不斷傳播反美軍的報導，「中國希望沖繩成為一個獨立的國家，一個不需要美軍駐守的獨立國家。」

織田邦男的推測並未得到日本學者的普遍認同，甚至認為這項推測十分古怪，質疑織田邦男是否曾經說過。日本帝京大學教授、前陸上自衛隊北部方面總監志方俊之說，他同意織田邦男的部分論點，但不認為台灣將在2025年被解放軍攻占，但中國可能會利用經濟壓力影響台灣政府和人民。

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