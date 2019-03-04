解放軍少將指「一國兩制」能享有這10項特權 網友：早都有了

2019-03-04 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平今年初在《告台灣同胞書》40周年大會上表示，為了讓祖國統一，不排除動用武力，並施行「一國兩制」。中國人民解放軍少將、全國政協委員王衛星表示，「一國兩制」是解決兩岸問題的最佳方案。並列舉10大權利。不過有網友表示，「這10項權利台灣早就有了。」

根據《海峽之聲》報導，王衛星表示，台灣人對「一國兩制」存在著誤解，而對於形成這個誤解的原因則有以下5個︰「一是台灣當局長期的反共教育；二是台獨分裂思想的惡劣影響；三是對統一心有不甘，一廂情願地回避、排斥關於統一的任何方案；四是部分媒體存在錯誤導向；五是對一國兩制具體內涵的宣傳還不夠到位，讓台灣民眾並不了解一國兩制。」

王衛星認為，一國兩制本就是為了保障台灣人民的權利，並認為在了解一國兩制的實質內涵之後，台灣人民會越趨積極地參與兩岸統一事宜。

不過，王衛星的言論遭到大批網友的反對，有網友質問：「當時也是這麼答應香港的，現在呢？」，「為什麼我要把原本就有的權利在投降的情形下交給你從沒講過信用的共產黨?」，「要統一很簡單啊，你們中華人民共和國即刻無條件投降台灣不就好了。不肯的話就是妨礙統一，無心於民族復興大業。」，「騙騙三歲小孩可以」。

王衛星舉出的10種權利如下：

一、台灣政府在中央政府的授權下自行組成行政機構：統一後的台灣名稱可為“中華人民共和國台灣特別區”。由台灣自己依據《台灣基本法》實行管理，大陸不派人駐台，行政人員也不去，其黨政軍系統，都由台灣自己來管理。同時，中央政府還給台灣留出名額，其代表可參加中央政府，參與管理國家事務。

二、台灣的立法權歸台灣自己的立法機關：在中央政府的授權下，其立法機關將由台灣自行組成，並可制定不損害祖國統一和國家主權的台灣法律。

三、台灣將有自己的行政權：對內可根據自行管理台灣黨政軍系統的要求，制定和實施不同於大陸的政策措施，建立自己的行政管理體系和公共人事制度。

四、台灣將有獨立的司法權：台灣可保留不與祖國統一和國家主權相抵觸的原有法律，台灣的法院享有獨立的審判權和終審權。

五、台灣將享有一定的外事權：除外交權歸中央政府之外，台灣在處理對外事務方面將有很大的權力，在中央政府的授權下，可以中國台北或中國台灣的名義，與各國或地區及有關國際組織簽訂協議，保持和發展經濟文化關系。

六、台灣地區將有自己的防務權：台灣可保留自己的軍隊，負責台灣的防務和安全，保證台灣地區不受外國勢力侵犯，但以對大陸不構成威脅為條件。

七、台灣的財政獨立：台灣可根據經濟發展和區內管理的需要，自行開辟財源，自編財政預算決策，自行管理財政事務。中央政府不向台灣征稅，必要時中央政府還將給予財政補助。

八、台灣將實行獨立的貨幣制度：台灣可根據需要制定自己的貨幣政策，由特別區指定銀行發行台灣貨幣，實行單獨的匯率，自行支配外匯儲備。

九、台灣可有關稅分區：在一個中國和關稅主權統一的前提下，台灣可設關稅分區，對外界用外貨品單征收關稅，並歸其財源。

十、台灣將有權簽發中國台灣護照或其他旅行證件等。

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