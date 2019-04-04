反擊中國軍事威脅！傳川普拒派軍艦參加中國海軍活動

中國海軍將在本月底舉行成立70年紀念活動，邀請美國海軍派高級官員和軍艦參加。圖為驅逐艦「韋恩梅爾號」（USS Wayne E. Meyer）。（圖擷取自美國海軍官網）

2019-04-04 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國海軍將在本月底舉行成立70年紀念活動，邀請美國海軍派高級官員和軍艦參加。據美國媒體報導，因為美中關係日益緊張，加上中國近期對台灣和日本進行軍事壓迫，美國國務院下令僅派出駐北京大使館的武官參加這個慶典，顯示川普政府將採取強硬的措施來回擊解放軍肆無忌憚的軍事活動。

《華盛頓自由燈塔》（The Washington Free Beacon）報導，美國政府官員表示，中國解放軍今年成立70週年，4月底北京將會有重大宣傳慶典，中國邀請美國派遣戰艦和海軍高級軍官參加，然而美國國務院僅派出駐北京大使館的軍官參加，沒有派出任何軍艦和海軍高層，主要是擔心中國打算利用美軍艦的到場來鞏固其國際地位。五角大樓發言人並沒有向此消息發表評論。

報導提到，美國拒絕中國的邀請是一個重要的跡象，表明在美國總統川普的領導下，對中國實施更嚴厲的政策，包括遏制解放軍多年來肆無忌憚的軍事活動。親中國的官員一直透過軍事交流與解放軍將領「建立信任」，這項計畫幾乎沒有改變中國在南海和東海等地區的侵略性軍事活動，交流也沒有改善中國的軍事行為。與解放軍進行軍事交流的人士批評，由於解放軍不像美國軍方這樣的國家軍隊，這種互動不太可能產生信任，解放軍在中共的控制之下，其主要任務是保持共產黨的執政。

對於美國取消參加解放軍的活動，參議院軍事委員會主席殷霍夫（James Inhofe）對此表達贊許，他認為在印太地區需要有美國海軍進駐，美國海軍忙於應對中國在南海的侵略和大國競爭所帶來的挑戰。美國海軍前太平洋艦隊情報主管法納爾（Jim Fanell）說，美國取消參與中中國海軍週年紀念活動是一個積極的跡象，美國海軍戰艦的參與不僅會使中國海軍在海上的不良行為合法化，還會削弱2018年美國決定的不邀請解放軍參加環太平洋軍演的影響力。

國際評估與戰略中心的中國問題費許（Rick Fisher）也對川普政府得這項做法表示支持，費許說，美國早就應該停止美中軍事接觸的政策，中共是人類史上最大的謀殺機器，正在對美國和所有自由社會產生生存威脅。

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