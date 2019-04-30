工業用冰醋酸竟用於食品 監院糾正衛福部、食藥署

2019-04-30 23:22

〔記者謝君臨／台北報導〕淦成企業公司於2014年使用工業用冰醋酸去除海參表面石灰質，以進行乾製海參，捲入食品安全管理法訴訟；監察委員田秋堇、蔡崇義調查發現，衛福部自創法無明文規定的「加工助劑」，且協助業者規避食品添加物應查驗登記規範，未能嚴謹為民眾食品安全把關，已提案糾正衛福部及食藥署。

新北市三重區專營海參進出口的淦成公司，被控以工業用冰醋酸浸泡廉價海參，去灰後混充高價「黑玉參」出售牟利；淦成負責人朱德海一審被判刑1年，二審逆轉改判無罪；檢方上訴後，最高法院認為工業用強酸就是不能使用於食品，認定二審判決違法，去年10月發回高院更審，全案尚未確定。

監委指出，在不涉及個案的審判核心前提下，引發關注的是，舊食安法並無「加工助劑」的名詞定義，其定義首見於衛福部在2016年2月訂定發布的「加工助劑衛生標準」，但該標準第1條引用的授權依據，居然是舊食安法第17條，衛福部作為顯屬恣意，「加工助劑衛生標準」已明顯違反法律保留原則。

另，食藥署將原列屬食品添加物的「溶劑」刪除，改以「加工助劑衛生標準」規範，使「溶劑」脫離原應依食安法查驗登記的管理範疇，致各家業者可自行販賣及使用，加以不再受正面表列規範，改由業者向衛福部申請，且此重要放寬規定竟隱藏於法規命令中「附表一」的「備註」中，規避正常法律程序，明顯違失。

監委表示，食藥署明知本案業者所使用的冰醋酸屬工業用，非但未本於專業及權責，積極檢驗是否含有甲醇及碘氫酸等有害人體物質以提供法院事證，甚消極向法院表示如不符合（食品級）規格標準，尚無法確認對人體健康的影響等語，此顯悖於規格標準訂定之目的，有失主管機關之職責。

此外，食藥署對於食用冰醋酸未訂有產製來源規定，以致工業用冰醋酸只要符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，即可作食品添加物使用，但該標準沿用迄今25年，該署卻從未正視來自工業製造的冰醋酸可能有危害人體健康的風險，且變相讓工業用可為食用，自應檢討，罔顧民眾健康安全，均有欠當。

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