衝突升溫！美軍擊落伊朗飛彈、無人機並摧毀快艇 護航荷姆茲海峽商船

美國中央司令部表示，擊落多枚射向美國海軍與商船的伊朗飛彈及無人機，並摧毀6艘伊朗快艇，協助商船安全通過遭封鎖的荷姆茲海峽。（法新社）

首次上稿 05-05 04:48

更新時間 05-05 06:01

美國中央司令部（CENTCOM）4日表示，擊落多枚射向美國海軍與商船的伊朗飛彈及無人機，並摧毀6艘伊朗快艇。這起敵對行動發生之際，美軍正積極執行總統川普宣布的「自由計畫」（Project Freedom），藉由部署多層次的防禦「保護傘」，協助商船安全通過遭封鎖的荷姆茲海峽。

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《法新社》報導，中央司令部司令古柏（Brad Cooper）證實，美軍的阿帕契（Apache）與海鷹（Seahawk）直升機，擊中6艘威脅商船的伊朗快艇，並且「有效交戰並攔截」所有「射向我們與商船的飛彈和無人機」。

古柏表示，部分巡弋飛彈是針對美國海軍艦艇發射，但大部分飛彈及多架無人機的目標都是商船。

古柏強調：「我們不僅進行自衛，也恪守承諾，保衛所有的商船。」

川普則在其「真實社群」（Truth Social）平台的貼文中，將遭擊中的伊朗快艇數量定為7艘。他表示，除了一艘南韓船隻遭擊中之外，「目前為止，通過海峽的航運沒有受到其他損害」，但他未提供進一步細節。

美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊，促使德黑蘭關閉作為石油與天然氣出口重要航道的荷姆茲海峽；隨後，美軍也對伊朗港口實施封鎖。

伊朗國家電視台4日稍早報導，該國海軍在通過海峽的美國驅逐艦附近，發射巡弋飛彈、火箭與戰鬥無人機，並稱之為「警告射擊」。

中央司令部表示，作為「自由計畫」的一部分，兩艘美國飛彈驅逐艦已通過海峽進入波斯灣；同時，有兩艘懸掛美國國旗的商船朝反方向航行，且「正安全地繼續其航程」。

古柏指出，美軍並未直接護送船隻通過海峽，而是部署「包括船艦、直升機、飛機、空中預警與電子戰在內的多層次」防禦，相當於「比單純護送...更廣泛得多的防禦方案」。

他表示，這項行動是在美軍於「過去幾週內」使用未具體說明的「精密技術」，來清除海峽航道，並隨後「在航道上方撐起這把保護傘」之後展開的。

古柏指出，這最終將「成為一條雙向航道」，但「近期內……最重要的是讓船隻駛出」。

根據海事情報公司AXSMarine的數據，截至4月29日，波斯灣內約有超過900艘商船。

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