中部以北整天濕涼！ 晚間雨勢趨緩 週五新波鋒面報到

今受到華南雲雨區影響，各地降雨機率仍高，北部及宜花天氣仍偏涼，白天高溫僅22至24度。（資料照）

中央氣象署指出，今（5日）受到華南雲雨區影響，各地降雨機率仍高，有局部短暫陣雨出現，尤其中部以北地區及宜蘭降雨較持續、明顯，北部地區及中部山區甚至有可能出現局部大雨，預估陰雨的天氣型態會持續一整個白天，晚間起雨勢將逐漸趨緩。

氣溫方面，北部及宜花天氣仍偏涼，白天高溫僅22至24度，中部及臺東為24至27度，南部仍可來到27至30度，夜晚清晨各地低溫約20至23度，感受濕涼，外出請增添衣物注意保暖。

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空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

週三（6日）起環境轉東風，各地氣溫回升，週三與週四（7日）東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫陣雨。高溫預測全臺各地29至33度，澎湖28度，金門27度，馬祖23度；低溫方面，全臺各地21至24度，澎湖23度，金門21度，馬祖19度。

週五（8日）、週六（9日）有另一波鋒面通過，東北季風稍增強，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。下週日（10日）受東北季風影響，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 23 23 ~ 27 25 ~ 31 21 ~ 25

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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