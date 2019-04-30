名嘴爆4千萬原本要選總統用的？ 吳敦義否認

2019-04-30 10:12

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韓陷「4千萬」風波 名嘴爆：原是要給吳敦義選總統用的

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨揭露市長選舉政治獻金高達1.2餘億元，但國民黨只給12萬元，國民黨主席吳敦義今坦言確實只有12萬元，因為國民黨已經沒有錢了，要借錢度日，而對於名嘴爆料「給韓國瑜4千萬元的競選經費原本是給吳選總統用的」，吳則澄清沒這個事，當然是為了市長選舉用的。

吳敦義今早出席馬英九基金會主辦的「突破困境，迎接挑戰」重振台灣競爭力會議，吳敦義在會前受訪，對於外傳4千萬元競選經費本來是給他選總統用的，吳敦義說，沒這個事，那是選九合一選舉之前，他去跟高雄地區的好朋友講，當然是為了市長選舉用的，怎麼可能是講到一年多以後的事。

吳敦義也強調，國民黨的確只有給韓國瑜12萬元，國民黨已經被清算鬥爭到沒有錢了，所以他要每個月都去借，這2年每個月都去借錢，最多的時候借到3500萬元，後來幾個月後去商量有些黨部，經費的確很拮据，就逐漸降到3000萬元左右，他作為黨主席應該去借款，但他不經手。

吳敦義說，所有借款的人，都是拿支票到中央黨部來，他就請副主席兼秘書長曾永權、行管會主委邱大展等人去接受支票或現金後，就當場開立國民黨借據，他都沒有經手，因為經手不是他的責任，也不是該做的事，到高雄也是一樣，對朋友的捐款他都感謝，但他也不知道捐了多少。

吳敦義也說，他從來沒有講過有企業家捐3、4千萬元給韓國瑜，「哪一個人講的你要跟他找阿？怎麼可以栽到我頭上來？」

而對於陳學聖在去年九合一大選獲黨中央補助0元，認為被放生，吳敦義則說，有可能，黨中央都很抱歉，九合一選舉是精挑細選品質操守能力最好，最有機會當選的人好好提名，有人要脫黨則去說服，國民黨很感恩在最低潮的財務狀況下能夠贏得這樣的選舉結果，但沒有錢挹注給候選人，候選人事先就知道了，的確很困難，這是很抱歉的地方。

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