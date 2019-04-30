韓國瑜企業捐款只9％ 名嘴笑：公然侮辱吳敦義

2019-04-30 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（29）日公布競選經費捐款收入，共計1億2914萬9779元，個人捐款占87%，企業捐款占9%，政黨占0.1%，名嘴對此笑道，「我覺得公布這個數字是在公然侮辱吳敦義跟王金平」。

《壹電視》29日「年代向錢看」政論節目中，民進黨台北市議員高嘉瑜認為，現在不用討論吳敦義幫韓國瑜介紹到多少企業捐款，光談國民黨給韓國瑜的錢，就令人感到不可思議，當時前國民黨文傳會主委李明賢都證實，有很多捐款到國民黨是指定要給韓國瑜，怎麼只給0.1%？

企業捐款方面，高家瑜指出，吳敦義表明「有捐是事實，但我也沒有經手（捐款），不知道總數」，但從韓公布的數據來看，吳敦義介紹的企業界人士「也才一千多萬耶」；主持人陳凝觀表示，國民黨內企業界關係最好的2人，1個叫吳敦義，1個叫王金平，「他們兩個是第一批幫韓國瑜募款的人」。

陳凝觀提到，「我覺得公布這個數字是在公然侮辱吳敦義跟王金平，而且這個數字我都覺得，郭台銘，什麼尹衍樑，那幾個都被公然侮辱，我都覺得很沒禮貌」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/