韓國瑜稱國民黨只給12萬 蔡正元打臉：很多沒統計

2019-04-30 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕前立委蔡正元日前爆料，國民黨黨主席吳敦義曾募4000萬元給高雄市長韓國瑜，韓國瑜昨公布選舉帳目為1億2914萬餘元，強調小額捐款近九成，而其中政黨捐助總佔0.1%，粗估為12萬，並無備受爭議的4000萬元捐款。對此，蔡正元說，12萬是國民黨黨部直接給韓國瑜的，至於吳敦義靠人脈請託別人捐款的數字，韓國瑜並沒有統計出來，「不至於只有12萬」。

蔡正元昨天接受網路節目《RJ流理台》時表示，很多人誤解是吳敦義直接拿著4000萬給韓國瑜，其實不是，外界不曉得國民黨的募款機制，國民黨募款機制主要有兩種，一種是黨主席到外面募款，由黨主席交給候選人，候選人不知道捐款人是誰，另一種是黨主席直接叫捐款人捐給候選人。

對於韓國瑜列出政黨捐助粗估為12萬，蔡正元指出，韓國瑜指的是國民黨黨部直接給韓的金費，韓應該要統計吳敦義靠自己人脈陸續請託的募款，還有一些統計不容易出現在候選人的帳上，像是捐贈宣傳車、競選看板，還有例如媒體原本廣告100萬，卻只收30萬，70萬也就有捐助的討論空間。

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