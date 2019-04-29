熱血海龍新聞官 帶國旗跑遍六大馬拉松

2019-04-29 13:36

〔記者涂鉅旻／台北報導〕又一名軍人以獨特方式「為國爭光」。曾為「海龍蛙兵」、現為軍方官媒「軍聞社」新聞官葛芃欣上尉，在昨日下午以3小時40分的成績，完成全程42公里賽程的英國倫敦馬拉松，也是國軍首位完成全球六大馬拉松者。特別的是，葛芃欣帶著中華民國國旗衝過終點線，更在衝過終點時，留下了男兒淚。

葛芃欣接受「軍聞社」訪問時表示，「跑步的力量，超乎你想像，我卻無法想像，沒有跑步的日子。」他畢業於國防大學政治作戰學院新聞系103年班，隨後加入俗稱「海龍蛙兵」的陸軍兩棲偵察營，陸續通過了種種艱難的儲訓考驗，造就良好的體能基礎。

目前美國波士頓馬拉松、紐約馬拉松、芝加哥馬拉松、德國柏林馬拉松、英國倫敦馬拉松以及日本東京馬拉松，統稱為全球「六大馬拉松」比賽，葛芃欣也是國軍首位完成六大馬拉松的官兵。她表示，「我以世界六大馬為目標前進，但在追求的過程，發現最美好的感受並不只是能夠完成世界六大馬拉松，而是在跑步的當下，它所帶給我的快樂，以及讓中華民國台灣站上國際舞台的榮耀。」

雖「軍聞社」採訪工作繁重，但葛芃欣不管天候、身心狀況，都會要求自己完成每日訓練「菜單」，更曾經在4月個內跑1400公里，因此也在去年參加日本長野馬拉松時，以全馬2小時59分49秒佳績冠關。昨日參加英國倫敦馬拉松時，則以3小時40分成績完成。

至於為何想帶國旗跑馬拉松？葛芃欣說，第一場世界馬拉松，是104年參加了東京馬拉松，出國前即萌生了帶著國旗，挑戰世界舞臺的念頭。除了希望看著國旗在世界競技場飄揚，更希望藉由自己一點心力，能夠榮耀中華民國國軍與國家。

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