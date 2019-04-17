波士頓馬拉松完賽 台灣團8名跑者喜獲「六環」獎牌

2019-04-17 23:57

〔記者李容萍／桃園報導〕波士頓馬拉松自1897年開始舉辦，迄今已舉辦第123屆，是世界上最古老的馬拉松賽之一，與倫敦、柏林、芝加哥、紐約、東京等馬拉松，並列為「六大馬」。台灣團由桃園市體育會馬拉松委員會主委、也是中壢宏其婦幼醫院院長張紅淇等8人，於15日完成六大馬贏得「六環」獎牌，訂於18日晚上載譽歸國。

張紅淇指出，在3萬0349名跑者中，台灣團參賽者共有153位，15日賽事登場當天，天氣變化多端，由陰雨冷風開始，到上午10至11點各組出發時已經無風無雨，而到中午12點開始，豔陽高照，熱氣逼人，讓人不舒服。可是，到下午2時半開始，將近波士頓市區時，冷風苦雨開始肆虐跑者，波士頓天氣變化無常，真是讓跑者吃苦。

「終於在辛苦拚命後，得到了！期待這一天已經很久了！終於圓夢了！感覺非常高興！」張紅淇說，這次賽事除了領略到「波士頓馬拉松賽」的「硬」度，可以和台灣團其他跑者，包括在路跑界有名的舒跑哥詹益榮、黃成翰、任于祥、張政偉、邱凱莉、澎澎姐彭桂楨、姜怡玲一起完成六大城市馬拉松賽的跑者列名英雄榜，得到大家最期盼的「六環獎牌」，這是馬拉松賽事界的至高榮耀！到此賽事前，全世界共有4989位跑者得到六環，台灣共有27位英雄獲得六環獎牌，排名世界各國第27位。

張紅淇提到，今年波馬賽事的日期，與2013年4月15日發生爆炸案同一天（爆炸紀念日 one Boston day） 舉辦，在終點線旁邊，有一個黑色的紀念碑，上面寫著「我們完成了賽跑，我們奪回了終點線，我們銘記2013年4月15日」，別具意義！

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