一定要到終點！紀念陣亡戰友 美海陸軍人爬著完成馬拉松

2019-04-16 12:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國31歲海軍陸戰隊士兵赫恩登（Micah Herndon）為了紀念死去戰友，將他們的名字鑲在金屬片上再繫到鞋帶裡，並用這雙跑鞋參加了波士頓馬拉松，但他在終點前卻體力不支倒下，為了戰友他不願放棄，就算用爬的也要爬進終點，最後以3小時38分完賽。

據《福斯新聞》報導，赫恩登於2010年在阿富汗服役期間外出巡邏，卻遭到土製炸彈襲擊，在他身邊的海軍陸戰隊同袍華雷斯（Mark Juarez）、巴拉德（Matthew Ballard）雙雙陣亡，還有一名英國記者漢默（Rupert Hamer）也不幸罹難，只有赫恩登一人生還。

赫恩登說，「他們不在了，而我還活著。我很幸運，仍然保有四肢，仍然可以跑跳。」因此，赫恩登想要用跑步來紀念戰友，就這樣參加了波士頓馬拉松。

不過，在終點前的最後階段，赫恩登不僅腳受傷也累垮了，只好爬著前進。赫恩登大聲喊出戰友的名字，不斷提醒自己為什麼一定要完成比賽，最後終於做到了。那天他帶不回來的戰友，似乎也陪伴著他一起跑到了終點。

相關影片請見：

How badly do you want it? #BostonMarathon pic.twitter.com/EYo7liqM5Q — Dana Giordano （@dana_gio6） 2019年4月15日

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