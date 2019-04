一定要到終點！紀念陣亡戰友 美海陸軍人爬著完成馬拉松

2019-04-16 12:41

〔即時新聞/綜合報導〕美國31歲海軍陸戰隊士兵赫恩登(Micah Herndon)為了紀念死去戰友,將他們的名字鑲在金屬片上再繫到鞋帶裡,並用這雙跑鞋參加了波士頓馬拉松,但他在終點前卻體力不支倒下,為了戰友他不願放棄,就算用爬的也要爬進終點,最後以3小時38分完賽。

據《福斯新聞》報導,赫恩登於2010年在阿富汗服役期間外出巡邏,卻遭到土製炸彈襲擊,在他身邊的海軍陸戰隊同袍華雷斯(Mark Juarez)、巴拉德(Matthew Ballard)雙雙陣亡,還有一名英國記者漢默(Rupert Hamer)也不幸罹難,只有赫恩登一人生還。

赫恩登說,「他們不在了,而我還活著。我很幸運,仍然保有四肢,仍然可以跑跳。」因此,赫恩登想要用跑步來紀念戰友,就這樣參加了波士頓馬拉松。

不過,在終點前的最後階段,赫恩登不僅腳受傷也累垮了,只好爬著前進。赫恩登大聲喊出戰友的名字,不斷提醒自己為什麼一定要完成比賽,最後終於做到了。那天他帶不回來的戰友,似乎也陪伴著他一起跑到了終點。

