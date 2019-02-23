二戰轟炸機奮力避過他才墜毀 男童為10名殉職軍人掃墓75年

2019-02-23 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕第二次世界大戰期間英國一段罕為人知的往事，近來讓許多人哭紅了眼睛。1944年還只是8歲小孩的福爾茲（Tony Foulds），外出和朋友在雪菲爾的安德克里夫公園玩耍時，赫然發現一架美國轟炸機低空飛來，飛行員奮力避開小孩們才墜毀，福爾茲從此為機上的10名殉職軍人打掃紀念碑75年。

據《ABC》報導，福爾茲回憶，當時他看到一架受損的美國轟炸機米飛過頭頂，飛行員向他們揮了揮手，福爾茲和朋友也揮手回應。但直到飛機越來越近時，他才發現事情的嚴重性，因為轟炸機正在大量漏油，甚至可以從被炸爛的機尾看到陽光穿透而過。

小孩們玩耍的公園是轟炸機在附近唯一可迫降的地點，但為了避免撞到福爾茲與他的朋友，飛行員不願意降落，反而推進引擎加足馬力準備上升，結果發動機失靈了，過沒多轟炸機就墜毀在地上。

當時轟炸機上的10名機組人員包括：上士埃斯塔布魯克斯（Harry Estabrooks）、上士梅菲爾德（Robert Mayfield）、中士羅賓斯（Maurice Robbins）、中士安布羅西奧（Vito Ambrosio）、中士塔特爾（Charles Tuttle）、中士威廉斯（George M. Williams）、中尉赫南德斯（Melchor Hernandez）、中尉亨弗萊（John W. Humphrey）、中尉柯蒂斯（Lyle Curtis）、中尉兼飛行員克里斯豪澤（John Kriegshauser）

在事故發生後到現在，福爾茲造訪了紀念碑數千次之多，他希望這些軍人的英雄行為能被世人所知。英國廣播公司（BBC）的記者沃克（Dan Walker）偶然遇見了福爾茲，隨即在推特直呼自己遇到了一個了不起的人。

沃克在推特表示，「1944年2月當美國飛機墜毀時，福爾茲是個在公園玩耍的8歲男童。從那以後他一直在努力維護紀念碑並帶來鮮花，至今已差不多75年，我有點哽咽了...」

福爾茲與美軍轟炸機的故事立刻傳播開來，也讓福爾茲的願望得已實現，英國皇家空軍與美國空軍在昨天（22日）舉行轟炸機機組人員殉職75週年紀念儀式， F-15飛行編隊在雪菲爾上空呼嘯而過，那架墜毀的轟炸機似乎也仍然在福爾茲心中飛翔。

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