正港「賽」跑冠軍！ 男邊跑半馬邊「落賽」竟還奪冠

2019-04-21 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海今舉行一場半程馬拉松，其中男子組選手吳向東以1小時6分15秒的佳績拿下冠軍，不過事後他卻透露，當跑到一半時就「落賽」了，但礙於不想放棄，只好一路邊跑邊拉，直到排泄結束才又全力衝刺，最後奪得冠軍。

據中國《看看新聞》報導，吳向東在起跑10公里後，就感覺到肚子絞痛，到了14公里時，他就因為忍耐不住而開始「落賽」，並持續跑到18公里處才把全部大便都拉完，重新開始加速衝刺，也許是肚子獲得緩解，他隨後果然發揮實力，成功在終點線前超越另名非洲裔選手，以1小時6分15秒的佳績拿下冠軍。

這起意外讓吳向東事後也忍不住在微博自嘲，「完全不想回憶起這場比賽」，同時他也解釋，會拉肚子可能是因為衣服濕掉後貼在肚子上著涼所致，賽前他只喝了礦泉水、吃麵包，應該不是吃壞肚子。

對此許多網友紛紛留言，「哈哈哈笑死」、「怎麼隔著螢幕都有味道」、「太生動了吧」、「說什麼也不放棄」、「有人能教我怎樣才可以邊跑邊拉」、「這招厲害！後面的人都被臭暈了」、「照片好噁」、「真的是『賽』跑」。

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