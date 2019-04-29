參選總統傾力輔選立委 賴清德：我會是隻好母雞

2019-04-29 12:50

〔記者楊淳卉／台北報導〕投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德今透過臉書直播表示，如果他有機會代表民進黨參選總統，一定會傾全力輔選立法委員，「我會是一隻很好的母雞」。

對於網友提問，參選是否也為「多救一點立委」？賴清德表示，他登記總統初選時就提到，基層焦慮除了總統選舉會輸掉之外，更擔心民進黨立委席次會大幅降低，如果不幸的事情真的發生，民進黨失去的不只有政權，在「習五點」之後，國民黨競相提出和平協議，衝擊的不僅是台灣主權，民主自由的生活方式也會受到很大傷害。

賴清德指出，在一場簽書會上，有支持者對他說，他之所參加簽書會，是擔心台灣2020總統和立委選舉，若政權失去，主權受到衝擊，影響就是他們這一代。

賴清德表示，他當時回覆這名支持者，在民進黨立委輔選上，他會盡他的全力。他選過1次國大、4次立委、2次市長，他是從基層打上來的，所有競選的專業喊技術他完全具備，如果他有機會代表民進黨，他一定會傾全力輔選立法委員，「我會是一隻很好的母雞」。

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