賴清德與葉望輝對談 宣揚守護民主人權價值

2019-04-26 21:19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕美國前副總統錢尼（Dick Cheney）的副國安顧問葉望輝（Stephen J.Yates）今（26）日與前行政院賴清德一起參觀美台關係法立法40週年紀念特展，兩人也對台海兩岸及台美關係發展交換意見，共同宣揚民主人權價值。

葉望輝表示，30年前來台灣傳教，到過彰化、台東等地，認識很多朋友到現在還保持聯繫，他對台灣的友善感覺，是因為台南人，「打開他們的家、打開他們的心」，讓自己變成像他們的家人一樣，所以這30年來持續關懷台灣人民主生活。

葉望輝也以己身從政經驗表示，他對台灣歷史有興趣，認識許多台灣朋友，對台灣人友誼非常感恩，也非常佩服認識的朋友們，願意犧牲奉獻為人民服務、參加政治，「賴院長他不必講，但是我可以作證，你參加政治，不是每天都很happy，偶爾會碰到挑戰」，但是我們參加政治，是因為對我們的國家、對我們人民有希望，所以他非常佩服賴院長，願意為台灣人民這樣服務。

葉望輝直率表示，講到兩岸關係，大多的國際分析員會講到台灣內部和中國內部的情況，但是他覺得我們在國際社會，也有責任應該幫助中國人民有機會享受自由，做自己的主，他是美國保守派的，也是基督徒，「我相信主權這個概念是神賜給我們每一個人，不是政府給我們的，是我們借給我們的政府來保護我們」，政府不能把它偷走。

葉望輝認為，雖然台灣關係法的成功，台灣民主化的成功，但是我們共同的努力，還不夠幫助中國人民享受自由民主好生活，大部分專家講到對華政策，「是覺得我們應該怎麼樣對待北京或是共產黨」，但他覺得共產黨不是我們的對話夥伴，我們對話的夥伴應該是中國人民，所以希望台灣關係法的40週年，這個是很大進步，但是未來要考慮更大的戰略，美國跟中國，或者中國在國際社會越來越變成什麼樣的影響。

賴清德表示，「九二共識絕非兩岸的定海神針」，台海和平的定海神針是台灣關係法，今年元月2日中國國家主席習近平已經公開對外發表，「所謂九二共識是一個中國原則」，並沒有國民黨所宣稱的一中各表，換句話說，是完全沒有中華民國的空間，台灣也只有一條路，就是一國兩制，像香港、像澳門一般，中國有這樣想法，並不是最近才開始，其實幾十年來他們都是抱持這種想法，為什麼一直他們都沒有辦法完成他們的目標，那是因為有一個定海神針，穩定了台海的和平，就是台灣關係法。

賴清德表示，台灣關係法已經40年了，九二共識是1992年才開始，所以台灣關係法不僅內容對台灣更實際有益，而且時間更久，因為它除了是來自美國，包括政府、包括人民，對台灣的幫助，因為有這部法律，台灣政府可以跟美國購買武器，保衛台灣，也可以根據這部法律，台灣政府可以跟美國政府進行外交合作事宜，也因為這部法律，可以經由美國政府、國會或民間管道得到各種協助，保障了台灣的安全，民主不斷地深化，讓台灣的文明遠遠高於對岸中國。

賴清德表示，中國的經濟已經進步，生活水平也遠比40年前好很多，不過希望中國民主化在國際社會裡，成為一個積極性而且有益的國際一員，可是中國這部分還未達到，特別是中國近幾年來，在東海南海做軍事擴張，並且用一帶一路政策去推動債務外交，甚至於中國也從來沒有放棄武力攻打台灣，而且「習五點」也公開聲明台灣未來就是一國兩制，這些絕對不是台灣人民可以接受的。

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