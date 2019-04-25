推《反併吞法》 賴清德：自保難道要擔心升高兩岸情勢？

2019-04-25 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕面對中共對台灣施行統戰手段漸趨激烈，前立法院長賴清德今今晚在臉書上發文，呼籲將2020年的總統大選定位為「反抗中國的併吞，反對一國兩制的一場選舉」。他表示，將透過推動《反併吞法》及《反滲透法》來維護台灣主權，捍衛台灣自由民主的生活。

賴清德在臉書粉絲專頁發文指出，2020年的總統大選是一場「反抗中國的併吞，反對一國兩制」的選舉。他批評：「在現今局勢如此險峻之下，國民黨沒有站在台灣的立場，而是競相提出和平協議。」賴清德以西藏為例，指「如果和平協議有效的話，西藏不會那麼慘，喇嘛不會平白無故的犧牲，達賴喇嘛也不必流亡海外」，強調台灣絕不會變成下一個西藏。

賴清德表示，將透過推動「反併吞法」、「增強台灣國防力量」、「完善台灣經濟環境」、「建設文化台灣」四個要點來維護台灣主權。

在「反併吞法」方面，賴清德指出，中國對台灣進行各種方面的滲透，並且在去年的選舉中取得成功。賴清德主張推動《反併吞法》、《反滲透法》，並成立國家安全單位。賴清德強調，「反併吞法是對於主權的維護，可以捍衛我們自由民主的生活！」

他提到，有媒體問他「反併吞法是否會升高兩岸對立的情勢」？賴清德解釋，他相信社會不會如此解讀。賴清德表示：「中國要併吞台灣都不怕會升高兩岸的情勢，我們要保護自己，難道要擔心升高兩岸情勢？我相信社會不會這樣看。」

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