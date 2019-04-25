賴清德：沒有民主 民進黨跟惡的距離就是零

2019-04-25 16:10

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨黨內總統初選持續進行中，火藥味也越來越濃，挑戰蔡英文總統的前行政院長賴清德今天向黨中央和5人協調小組喊話，既然登記就會走完民主程序，國民黨就是看到民進黨沒照民主程序走，有樣學樣。才會在提名時紛亂不斷。賴清德最後也撂狠話說，「民進黨一定要堅定民主制度，捍衛民主精神，這樣才不會辜負創黨前輩，以及長期台灣社會對民進黨支持，沒有民主，民進黨跟惡的距離就是零了。」

賴清德今天出席獨派舉辦的「全民反併吞、護主權」記者會，會中火力全開，對蔡英文日前的溫情喊話回應，應該要有自信去接受民主程序，而不是在初選過程中，以團結作為競選策略。對於黨中央和總統初選5人協調小組也重話不斷。

賴清德被問到在協調截止前，是否還會跟蔡總統見面，賴指出，目前沒有接到邀請訊息，但是他希望黨中央如果要再次召集「蔡賴會」，就要談初選程序，「過去見面通通都不談程序，然後就要我退，這不是民進黨應該要有的作為」。

賴清德說，基層最焦慮的就是擔心若2020年，民進黨在總統、立委選舉中，總統輸掉，立委席次又大幅減少，民進黨不是失去政權而已，台灣民主、主權會受到很大衝擊，國人因為有這種焦慮，也是因為社會多方督促，他才出來參選，承擔責任，既然登記了就會走完民主程序，希望黨中央和5人小組看到這點。

賴清德也認為，今天國民黨為何在處理黨的提名紛亂不斷，就是因為看到民進黨也沒照著民主走，民進黨在台灣社會的貢獻就是民主，「我們越民主越能帶領台灣，也能讓其他在野黨可以跟進學習，結果自從初選到現在，置民主程序於不顧，讓國民黨有樣學樣。」民進黨一定要堅定民主制度，捍衛民主精神，這樣才不會辜負創黨前輩，以及長期台灣社會對民進黨支持，沒有民主，民進黨跟惡的距離就是零了。

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