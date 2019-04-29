對賴清德喊話 蔡英文：只要團結、一加一定大於二

2019-04-29 12:22

〔記者周敏鴻／桃園報導〕對於前行政院長賴清德提及「若為個人，早在2016年就該參選」說法，蔡英文先質疑「他不是剛選完連任」，再強調她不評論。蔡英文強調，只要我們有團結的意志，一加一定能大於二。

蔡英文上午前往桃園市參加美超微電腦公司亞太科技園區第二期廠房擴建動土典禮，被詢及對賴清德說法的回應，她強調，一加一大於二，是支持者普遍的期待，她希望在團結的意志底下，集結眾人的力量，讓民進黨在2020年大選有更好的勝算。

對於70位台灣民眾到香港被遣返、香港抗議等問題，蔡英文說，香港的抗議活動一再發生，透露一國兩制對香港、對香港人來說，都不是最喜歡、最可以接受的方案，因為對香港而言，他們能決定自己的生活方式、政府體制，是很重要的事情。也證明一國兩制、一國一制，都不能是台灣的選項。

另外，台灣海峽有他國船艦經過，蔡英文說，台灣海峽是國際水域，各國船艦都可以經過，但各國船艦、尤其是軍艦經過時，國軍都會全程掌握，緊密、完整且正確地掌控所有情況。

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