遭惡搞登廣告「抵制屁孩議員」 王浩宇笑虧：是有多怕我？

2019-04-28 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕時常針砭高雄時政的桃園市議員王浩宇，今天在臉書上分享一段截取影片，原來是有人買下廣告，將他（王浩宇）的照片惡搞塗鴉，並寫上「抵制韓黑，屁孩議員」，讓王浩宇笑虧：「是有多怕我？」

王浩宇在網路上看到抵制自己的廣告以後，將片段截取下來分享到臉書上，廣告先是出現高雄市長韓國瑜及其妻子李佳芬的照片，寫上「台灣安全，人民有錢」，接著下一幕變成臉上被惡搞塗鴉的王浩宇，聲稱「抵制韓黑，屁孩議員」，也讓王浩宇忍不住笑虧花錢買廣告的金主「是有多怕我？」，表示「中華職棒、SBL都出現綠黨廣告，而且在『第一檔』固定出現」，調侃金主為了抵制他，一個月大概要花幾百萬的廣告費。

網友紛紛臆測該廣告背後不是韓粉變是國民黨人士買下的，紛紛表示，「用礦泉水跟滷肉飯付的廣告費」、「韓導韓流剋星！」「韓國瑜最怕的人是你，韓導都發大財了，當然有錢買個廣告」、 「國民黨的招數，錢不是問題」。

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