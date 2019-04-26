力拱韓國瑜選總統藍營高層 王浩宇踢爆：身兼中國政委

2019-04-26 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕自從鴻海董事長郭台銘放話要投入國民黨總統初選後，不少韓粉出來呼籲黨中央直接徵召韓國瑜，但桃園市議員王浩宇踢爆，力拱韓國瑜選總統、本身也在爭取汐止區立委提名的國民黨中央委員徐正文，其實同時身兼中國的北京市政協委員。

王浩宇表示，看到新聞畫面時，他就覺得徐正文很眼熟，回家翻一翻抽屜果然找到對方的名片，沒想到他不僅是北京市政協委員，同時還擔任具有強烈統戰意涵的「和平統一促進會」黑龍江分會副會長。

王浩宇說，這個「和平統一促進會」，就是上次邀李毅來台的組織，如此種種正顯示出統戰人士已深入國民黨高層，甚至準備代表藍營選立法委員，無疑嚴重影響到台灣主權與安全。

王浩宇指出，按照兩岸人民關係條例第33條規定，「台灣人民不得擔任陸方黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員，違反者處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰」，而徐正文顯然已經違反相關法規。

因此王浩宇不僅質問國民黨「中央委員擔任中共政協委員可以嗎？」同時也希望陸委會、選委會出來說明「台灣人可否擔任中共政協委員」、「中共政協委員可否參選台灣立委」等問題。

相關連結請見：

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/