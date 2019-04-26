賣力舔共！徐正文赴北京參加會議 宣讀習近平著作影片曝光

2019-04-26 16:10

［記者許倬勛／桃園報導］國民黨總統初選局勢詭譎，自鴻海董事長郭台銘投入選戰後，形成「韓、郭之爭」，支持者紛選邊站，其中，力挺韓國瑜、爭取汐止區立委提名的國民黨中央委員徐正文，被桃園市議員王浩宇踢爆同時具北京市政協委員身分，質疑徐參選合理性，稍早更PO出徐正文參加北京市政協十三屆會議，宣讀習近平著作「談治國理政」的影片，掀起熱議。

徐正文被視為親韓派，頻向黨中央喊話直接徵召韓國瑜，因此躍上新聞版面，王浩宇說，回家翻閱名片發現此人不僅是北京市政協委員，同時還擔任具有強烈統戰意涵的「和平統一促進會」黑龍江分會副會長。

王浩宇說，和平統一促進會即是上次邀主張武統學者李毅來台的組織，國民黨黨員與統戰人士站在一塊，已不用多說明，這種人要代表藍營參與選舉，已嚴重影響台灣主權、傷害民主，且違反兩岸人民關係條例。

「中央委員擔任中共政協委員可以嗎？」王浩宇呼籲陸委會、選委會出來說明，弄清楚台灣人可不可以擔任中共政協委員、中共政委能否參選台灣立委。

稍早王浩宇更上傳一段影片，畫面中徐正文「字正腔圓」、恭敬地朗讀習近平著作「談治國理政」的影片，唸出「兩岸同胞一家親」、「同屬中華民族」等語，讓網友嗤之以鼻，直呼「舔共舔得這明顯，真不容易！」

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