被指身兼北京政委 國民黨中央委員徐正文嗆告王浩宇

2019-04-26 17:30

〔記者施曉光／台北報導〕針對桃園市議員王浩宇日前指控國民黨中央委員徐正文為「北京政協委員」，徐正文今天嚴正否認，揚言將對王浩宇提出告訴。

本身是對岸台商協會副會長，擔任「北京政協顧問」的徐正文指出，台商為了保障兩岸民間福祉，會參與政協及其他單位組織，成為政協顧問、列席代表等，為台灣民眾發聲，但職能只有參與政協開幕及閉幕儀式，沒有投票與表決提案的權利，僅有建議權，是目前台商唯一的發聲管道，而且沒有違反兩岸人民關係條例的問題。

他並強調，自己是第一個反對台胞證變成18碼的人，在反對的第二天就遭國台辦打臉，經過不斷的努力，才有現在的台胞居住證，使台胞證沒有變成18碼，而且台商會救人不分藍綠，提供多項社會服務。

對於王浩宇指稱他是「北京政協委員」，「挺韓」的徐正文說，這就是抹紅，用意是要藉此來打擊國民黨，抹紅高雄市長韓國瑜及鴻海董事長郭台銘，他並質疑綠營為何不提總統府秘書長陳菊、前行政院長賴清德也去對岸見了高官？

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