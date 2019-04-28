高嘉瑜回母校領傑出校友獎 懷念被罰站的時光

2019-04-28 12:10

〔記者俞肇福／基隆報導〕台北市議員高嘉瑜擁有「港湖女神」的稱號，她昨天返回母校參加基隆市中興國小57週年校慶，當她上台獲頒傑出校友獎時，台下的小學弟、小學妹給予最熱情的掌聲；高嘉瑜事後在臉書上留言說「學校要改建，懷念在學校被老師罰站、跟同學打鬧的點點滴滴，如今，都是美麗的回憶。」

基隆市中興國小昨天歡度57年校慶，學校還舉辦校友回娘家，並頒贈傑出校友獎座，共有第7屆畢業的基隆市議員宋瑋莉、第10屆畢業的基隆市信義區長吳國偉、第18屆畢業的基隆市百福國中校長陳斯彬、第30屆畢業的台北市議員高嘉瑜、第38屆畢業的基隆市議員韓世昱。

中興國小校長楊志欽說，學校校舍老舊，即將全面改建，這次校慶許多老校友返校，並且頒發傑出校友獎，他也不知道台北市議員高嘉瑜是中興國小畢業，是到中興國小擔任校長籌辦校慶活動才知道。

高嘉瑜昨天在校園到處穿梭，到教室走廊外拍照，坐在課桌椅上沉思，回想小學的點點滴滴，感觸良多；高嘉瑜致詞勉勵學弟妹們，在學校要好好讀書，將來到社會上做個有用的人。台下的小學弟偷偷地說，學姊怎麼連訓話都這麼好聽。

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