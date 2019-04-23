觀眾嗆有她就拒看 高嘉瑜：感謝《政經》提供發聲機會

2019-04-23 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕民視高層大換血後，由彭文正、李晶玉主持的政論節目《政經看民視》岌岌可危，新聞部副總胡婉玲則證實22日為節目播出最後一集。對此，民進黨台北市議員高嘉瑜感性地說，感謝《政經》一直給她發聲的機會。

民視副董事長黃明展日前證實，年花費高達8千萬元的《政經看民視》即將要收攤，沒想到22日下午錄影到一半，主持人彭文正接獲通知，竟然就是最後一集。對此，高嘉瑜22日晚間在臉書貼出她上節目的照片，笑稱「今天是政經最後一集，雖然我想取代彭P很久了」。

高嘉瑜說，很感謝《政經》一直給她發聲的機會，雖然有時她的想法跟彭文正或其他來賓不一定相同，甚至在去年台北市長選舉時，「還有觀眾揚言有我就拒看，但政經還是抵抗各種壓力，讓我有表達跟說明想法的機會」。

高嘉瑜也感性地說，感謝彭文正與《政經》，強調「有一天，在壯大台灣的道路上，我們會再次相逢」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/