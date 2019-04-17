郭董讓宅神看走眼！高嘉瑜討雞排 慘挨朱學恒「國罵」

2019-04-17 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕日前傳出鴻海董事長郭台銘考慮參選總統，當時「宅神」朱學恒拿1000片雞排做賭注，打賭郭台銘一定不會出來選。不料，郭台銘今日真的宣布參選，讓台北市議員高嘉瑜樂歪，透過LINE討雞排。對此，朱學恒第一時間以「一字國罵」回應，還在臉書上戲稱叫高嘉瑜「認真關心市政」，不要拿雞排問題「騷擾平民百姓」。

朱學恒今日在臉書PO出與高嘉瑜在LINE上的對話，只見高嘉瑜分享了郭台銘宣布投入總統初選的新聞，興沖沖地催討雞排，而朱學恒第一時間則是以「一字國罵」回應，並在臉書上表示，「敬告台北市某議員高嘉瑜認真關心市政，不要三天兩頭上綜藝節目和拿雞排問題來騷擾平民百姓」。

結果公布LINE上對話紀錄後，留言區網友留言通通「歪樓」，紛紛表示「羨慕有高嘉瑜的賴」、「假抱怨真炫耀」、「把議員的賴交出來」、「有加line了不起嗎」；而高嘉瑜本人也現身留言表示「炫耀文，不要拿我的line來炫耀啦」，朱學恒則對此回應「民代不要騷擾民眾」！

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