遭排擠？高嘉瑜「落單」質詢 1句話回應網友心疼

2019-04-10 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員高嘉瑜外型亮眼，素有「正妹議員」的稱號，在南港、內湖擁有數量龐大的支持者。不過有網友發現，今日台北市長柯文哲施政報告的議程中，各議員都組隊質詢，唯獨高嘉瑜獨自一人質詢，成為「落單議員」，不禁懷疑「高嘉瑜被排擠了嗎」？對此，高嘉瑜則回應「一個人也很好，謝謝大家關心」。

有網友今日在PTT「政黑版」發文 ，發現國民黨、親民黨、時代力量、除了高嘉瑜外的民進黨議員都3到5人一組質詢，甚至新當選的網紅「呱吉」邱威傑也和社民黨苗博雅2人一組，唯獨「第二質詢組」的高嘉瑜是單人質詢，讓網友不禁懷疑「被排擠了嗎」？

對此，其他網友也紛紛留言表示「+<><（嘉瑜）的美貌令其他人自慚形穢，所以沒人敢跟她一組」、「質詢組本來就是熟識友好的議員 自己講好就好」、「分組報告的時候，跟混吃等死的同學一組，認真的人只會累死好嗎？還不如自己一組就好了」。

高嘉瑜稍後則在臉書簡短回應表示「一個人也很好，謝謝大家關心」。高嘉瑜的回應也讓不少網友看了十分不捨，紛紛留言表示「妳還有我們，港湖唯一支持高家瑜」、「一個人有什麼關係呢？質詢不是閨密朋友一起閒聊取暖，把事做好大家都會看明白」、「妳有實力，一個人也沒問題，加油！」。

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