提案挨轟「長照吳三桂」 黃昭順先撤案

2019-04-26 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍立委黃昭順、顏寬恒等16人日前提出《院總第 1554 號 委員提案第23190號》，內容為修改兩岸人民關係條例第16條條文，放寬中國籍配偶之家眷來台定居的條件，被質疑台灣將成中國人長照天堂，引發網路撻伐，人渣文本更痛批，開一個方便之門讓中國人能夠全家過來，提案遭罵翻後，黃昭順緊急撤案。

立委黃昭順、顏寬恒等16人日前提案，稱中國籍移民因婚姻或歷史等因素來台，因為身處異鄉，隨年紀漸長、患疾在身，或有工作等其他要務分身乏術，或需中國雙親或子女來台照料，要求「基於人道考量」，修改兩岸人民關係條例第16條條文，放寬其來台定居標準，符合我國長期照顧服務法第3條第1-3款皆適用。

網友認為，日前鬧得沸沸揚揚的「國防部單身宿舍遭違法佔用營業」事件，中國籍遺孀非法佔用國軍宿舍，還攜家帶眷來，甚至出現前夫都來入住的離譜情事，而這項修法就是讓這些人全部「就地合法」。

網友痛批這次修法簡直就是「長照吳三桂」，要是過了台灣將門戶大開，長照資源將全被中國人佔用，周偉航在「特急件小周的人渣文本」臉書粉絲專頁也狠批，有人問他怎麼看黃昭順提案，他直言：「那個就移民法案啊，不只是用健保的問題啦！那是要開一個方便之門讓中國人能夠一個過來就全家過來啦！」

時力立委黃國昌今在臉書上表示，黃昭順的離譜提案，引發眾怒，他本已擬好送出「要求退回」該項提案，不料議事處通知不用送了，因為黃昭順已「主動撤案了」。

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