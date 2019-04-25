黃昭順提兩岸關係條例修法 網友：台灣將成中國人長照天堂

2019-04-25 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕台大《批踢踢實業坊》有網友分享了國民黨籍立委黃昭順、顏寬恒等16人發起的立法院議案關係文書，委員提案第23190號，內容為修改兩岸人民關係條例第16條條文，網友質疑這個提案將依親來台的中國籍家眷就地合法，將會壓縮到台灣人的長照資源。

據網友表示，國民黨籍立委黃昭順、顏寬恒等16人提案修正「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第16條，要放寬中國籍配偶之家眷來台定居的條件。網友認為將會「佔用台灣各項資源」、「台灣人將變成中國人長照的天堂」。

其分享的立法院議案關係文書院總第1554號、委員提案第23190號內容說明，針對中國籍配偶因年長患疾、或無暇照顧親生子女，希望「基於人道考量」放寬其來台定居標準，符合我國長期照顧服務法第3條第1-3款皆適用。

網友認為，根據之前媒體報導「國防部單身宿舍遭違法佔用營業」，甚至有中國籍「前夫」入住的情事發生，這個修法的條文內容，就是讓這些人全部「就地合法」，中國人直接來「Long Stay」，還可以申請定居、拿身分證。

眾多網友得知消息紛紛認為事關重大，推文強調這個消息，表示「這真的不高調不行，台灣醫療資源要被中國人搶走了」、「外籍配偶就算了，依親是怎麼回事，故意來用健保嗎？」、「台灣長照都人力不足，你他X推這個」。

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